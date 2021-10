In Romania è scoppiato il caso Dragusin: il difensore della Sampdoria, in prestito dalla Juve, avrebbe rifiutato la convocazione in nazionale Under 21, provocando la reazione della federazione

Non è stato un inizio indimenticabile per Radu Dragusin con la maglia della Sampdoria. I blucerchiati lo hanno presto in prestito dalla Juventus, che crede molto in lui e alcuni mesi fa gli ha anche rinnovato il contratto. Ma in questo primo scorcio di campionato il centrale romeno classe 2002 non ha ancora giocato neanche un minuto. In più, come se non bastasse, in questi giorni è scoppiato anche il caso nella nazionale Under 21, che lo aveva convocato per le sfide contro Svezia Under 20 e Messico Under 21. Ma Dragusin ha sostanzialmente rifiutato di rispondere alla chiamata del ct Florin Bratu. Una questione che è diventata di dominio nazionale ed è arrivata in federazione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Caso Dragusin, no alla Romania Under 21. Il dt: “Convocazione revocata, ma si svegli”

Il direttore tecnico della Romania Mihai Stoichita ha spiegato: “La Sampdoria ci ha detto: prendete una decisione, sospendetelo, fate voi. Probabilmente non è ancora totalmente a conoscenza di quelo che deve fare nella vita con il calcio. Non so se andare alla Samp sia stata la cosa migliore. Ho parlato con il club blucerchiato e mi hanno detto che sono molto sorpresi che non sia in nazionale – riporta ‘Digisport’ -. Tra ieri e l’altroieri ho inviato una mail in cui ho revocato la convocazione. E l’ho fatto affinché lui si prepari e possa giocare con la Primavera. La Samp però non lo ha fatto giocare e ci hanno detto ‘prendete una decisione, sospendetelo o qualcosa del genere, vedete voi’. Ma non ha senso”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stoichita continua a raccontare, mandando quasi un messaggio a Dragusin, ancora di proprietà della Juventus: “Spero che si svegli e pensi davvero al calcio. Io e il presidente abbiamo voluto essere molto chiari. Non sono un suo stretto collaboratore o parente, ma non penso che Florin Manea (l’agente di Dragusin, ndc) sia così ingenuo da pensare che un ragazzo che gioca in Primavera possa avere il valore di un ragazzo che gioca con l’Under 21 o in una squadra importante come la Samp. Radu ha ancora tanta strada da fare ma può diventare una stella. Non dovrei dirlo, ma ci tengo a lui, lo seguo dalle giovanili ed era totalmente diverso”. Il portale romeno spiega che Dragusin ha detto no alla convocazione perché preferisce stare in Italia e continuare l’adattamento alla Samp. Il suo agente si sarebbe poi arrabbiato dopo il match dello scorso mese con l’Under 21 in cui Dragusin non è stato titolare. Per questo poi ha chiesto che il giocatore non venisse più convocato, perché non ci sarebbero state garanzie che avrebbe giocato.