Non è stato semplice l’impatto col Paris Saint Germain per Gigio Donnarumma, che ha raccolto tanta panchina. Dalla Francia un ex PSG sceglie Navas

In Francia continua la telenovela relativa a Gigio Donnarumma, tra i grandi acquisti dell’ultima faraonica campagna trasferimenti del Paris Saint Germain. Nonostante l’estremo difensore campione d’Europa con l’Italia sia tra i migliori al mondo in assoluto, sta vivendo una prima fase a dir poco complessa all’ombra della Torre Eiffel. Tanta panchina alle spalle dell’esperto Keylor Navas, ed un continuo vociare relativo proprio al duello tra i due. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

PSG, Alonzo sceglie Navas: il consiglio per Pochettino

Un malcontento generale che sembrava aver colpito anche gli occhi tristi dello stesso Donnarumma, inquadrato costantemente dalle telecamere nelle gare in cui è stato in panchina. Accostato spesso e volentieri anche alla Serie A e alla Juventus, l’ex milanista punta comunque a mantenere il posto da titolare davanti a Navas. C’è però chi come lex portiere del Paris Saint-Germain, Jérome Alonzo preferisce in modo deciso il costaricense come sottolineato a ‘football365.fr’: “Navas non occupa molto spazio tra i pali per la sua morfologia, a differenza di Donnarumma. Ma prende spazio con il suo carisma dentro e fuori dal campo. È uno dei più grandi portieri del mondo. Giocherebbe per una nazione europea e vincerebbe anche titoli con la sua selezione. Ha un’aura forte e la riflette sul gruppo. Vince molto spesso incontri faccia a faccia con gli attaccanti. Non è molto spettacolare, ma è molto bravo in quella che chiamo la zona di combattimento. È sempre molto vicino a chi sta per colpire”. Un vero e proprio consiglio per Pochettino, che è impegnato in questo costante dualismo.