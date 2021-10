La Juve cambia rotta sul calciomercato, rinnovo al ribasso o addio

Non solo Paulo Dybala. La Juventus è chiamata a trovare una soluzione anche con Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno

Come vi abbiamo raccontato, la Juve sta stringendo per il rinnovo di Paulo Dybala. A breve potrebbe arrivare la fumata bianca, che eviterebbe di perdere il talento argentino a zero. L’ex Palermo, però, non è l’unico calciatore in scadenza il prossimo 30 giugno. Va monitorata con attenzione anche la situazione legata a Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina sta offrendo un contributo diverso rispetto alla passata stagione e perderlo a parametro zero rappresenterebbe comunque una perdita importante.

Come riporta Sportmediaset, appare difficile un rinnovo del contratto per il calciatore italiano alle attuali condizioni. La Juventus, si legge, sarebbero pronta a mettere sul piatto un contratto con riduzione dello stipendio: Bernardeschi guadagnerebbe un milione meno rispetto ad oggi, passando da quattro milioni di euro netti a tre milioni.