Il tesoretto che sblocca la Juve: asta e doppio addio immediato

Possibile tesoretto di calciomercato in casa Juventus derivante dalle cessioni, Rabiot e McKennie i probabili partenti

Cedere per acquistare. E’ la politica che si impone la Juventus in questio periodo di crisi economica per la pandemia da Coronavirus. L’inizio di stagione si è rivelato più difficile del previsto per il club di Massimiliano Allegri, il quale potrebbe necessitare di ulteriori rinforzi dal mercato. Così, prima di pensare acqui acquisti, Cherubini è chiamato a scegliere gli elementi da mandare altrove. I due prescelti, riporta ‘todofichajes.com’, sarebbero Adrien Rabiot e Weston McKennie.

Il francese e l’americano piacciono molto in Premier League, dove club come Everton o Arsenal sono pronte ad avanzare una proposta. La società di Agnelli, dal canto suo, sarebbe aperta a tutto e non escluderebbe l’addio con la formula del prestito con possibilità di riscatto successivo. Nel caso di McKennie, considerate le potenzialità dimostrate, potrebbe essere prevista una data per il ritorno in bianconero, mentre Rabiot punta a un’uscita definitiva.