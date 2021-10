Juventus, scaricato dopo sei mesi: arriva a gennaio

L’avventura di Griezmann all’Atletico Madrid potrebbe clamorosamente interrompersi a gennaio. La Juventus potrebbe approfittarne per portarlo in Italia

Non decolla l’avventura all’Atletico Madrid di Antoine Griezmann. L’attaccante francese, arrivato nei secondi finali del calciomercato estivo, ha fin qui messo a segno solamente una rete, quella contro il Milan. Stando alle news provenienti dalla Spagna, il futuro dell’ex Barcellona sarebbe già in bilico.

Diego Simeone – si legge su ‘ElGolDigital’ – sarebbe intenzionato a dargli tempo fino a dicembre: se Griezmann non dovesse offrire garanzie potrebbe finire già sul mercato, a gennaio. A breve dunque, potrebbero aprirsi nuovi scenari per l’attaccante francese: le squadre interessate a lui, d’altronde, non mancano.

La Juventus, ad esempio, non è mai stata indifferente alle qualità di Griezmann e potrebbe approfittare della situazione per tornare alla carica. E’ evidente che andrebbe trovato il giusto accordo, con l’Atletico ma anche con il Barcellona (il calciatore si è trasferito a Madrid, in prestito con opzione per il secondo anno, con obbligo di riscatto).

Se ci fosse la possibilità di prendere Griezmman in prestito, la Juventus potrebbe farsi avanti per rafforzare il reparto offensivo: questa prima parte di stagione ha dimostrato che la squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno di un attaccante esperto, capace di far la differenza fin da subito. Kean non ha avuto l’inizio sperato e l’assenza dei gol di Cristiano Ronaldo alla lunga potrebbe pesare.