Ultima occasione per venderlo, l’Inter torna alla carica

L’Inter torna alla carica per un vecchio obiettivo: ultime occasioni per monetizzare per il club di appartenenza

Riecco il vecchio obiettivo per l’Inter. Ne parla il ‘Daily Express’ secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti a tornare alla carica per Marcos Alonso. L’esterno spagnolo in questa stagione è uno dei calciatori più utilizzati da Tuchel: sei presenze su sette in Premier League a cui vanno aggiungersi le due partite di Champions. Non certo quindi un ‘esubero’ per il Chelsea che però potrebbe comunque cedere l’ex Fiorentina. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il motivo è da ricercarsi nel contratto in scadenza nel 2023 e nella carta d’identità dello spagnolo che a dicembre compirà 31 anni. Due aspetti che fanno delle prossime due sessioni di mercato le ultime per monetizzare da una sua cessione. Ecco perché Marcos Alonso, nonostante la titolarità, potrebbe essere ceduto e l’Inter è alla finestra pronta a farsi avanti.