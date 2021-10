Whatsapp, Instagram e Facebook down: scoppia l’ironia su Twitter

Giornata complicata per gli utenti di Whatsapp, Instagram e Facebook: i tre social sono fuori uso da diverse ore, su Twitter scoppia l’ironia

Il 4 ottobre 2021 è stata una giornata alquanto complicata e sofferta per tantissimi utenti social nel mondo. Whatsapp, Instagram e Facebook sono bloccati e inutilizzabili da ormai diverse ore e per il momento il problema non è stato ancora risolto. Il disservizio dei social network di Mark Zuckenberg inizialmente era riscontrabile soprattutto nella città di Milano e dintorni, con il picco di segnalazioni arrivato dopo le 17:30. Una mezz’ora dopo, le segnalazione sono giunte anche altri Paesi come Francia, Germania e Belgio, poi Israele e Turchia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ma anche in questo ‘cataclisma’ mediatico c’è chi sorride. Twitter non ha risentito di alcun malfunzionamento e i suoi utenti si sono raggruppati in massa per ironizzare sull’accaduto. Tantissimi i meme che circolano sulla piattaforma, di seguito alcuni esempi.

#whatsappdown whatsapp non va e è dalle cinque che aspetto i compiti fatti di matematica pic.twitter.com/3S38c33vMO — gaia (@gaiatomlinson5) October 4, 2021

pensa quella povera gente che non ha twitter e non sa dove sfogarsi #whatsappdown #instagramdisabled pic.twitter.com/pWDrimMaxk — Siria (@Ssyriaa_) October 4, 2021