Rocchi e il Var: “Folle che un arbitro si rifiuti, non arbitrerebbe più”

Alla presentazione del nuovo centro Var, interviene il responsabile e designatore della Commissione Arbitri Nazionale, Gianluca Rocchi

Continua a far discutere la tecnologia all'interno del calcio, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di un arbitro di andare a rivedere quanto successo con il monitor della Var in campo, cosa che però non succede spesso. Proprio oggi, durante la presentazione del nuovo Centro Var presso l'IBC della Lega di A a Lissone, è intervenuto il responsabile e designatore della Commissione Arbitri Nazionale, GianlucaRocchi.

L’ex arbitro proprio sull’utilizzo della Var ha affermato: “Sarebbe folle pensare che un arbitro si rifiuti di andare al Var, sarebbe scorretto. Se lo facesse non arbitrerebbe più. Ci sono stati poi episodi in cui la soggettività era la parte fondamentale, quindi bisogna accettare che l’arbitro la pensi diversamente rispetto al resto delle persone”.

Var, Rocchi sull’episodio di Sassuolo-Inter: “È soggettivo”

L’utilizzo del Var continua a far discutere e oggi l’ex arbitro Gianluca Rocchi ha cercato di spiegare alcuni episodi recenti. Uno di questi è quello successo in Sassuolo-Inter tra Handanovic e Defrel, sul quale Rocchi spiega: “Era un episodio soggettivo, in questo caso va lasciata l’interpretazione all’arbitro in campo”.

Poi sulla questione rigori afferma: “Vogliamo che i rigori siano molto più seri, quindi abbiamo chiesto una soglia molto alta”. Infine sulla possibilità che un arbitro sia penalizzato dalla presenza della Var spiega: “Se va a rivedere l’episodio e non cambia la decisione è doppiamente penalizzato. Se si perde due rigori non può avere il massimo voto, ma se va al Var e si corregge riceverà una buona valutazione. Se poi ne dà solo uno di due è una prestazione sempre negativa”.