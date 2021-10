UFFICIALE Lazio, esonerata la Morace: il nuovo tecnico è un ex Inter

Fatale l’ultima sconfitta per Carolina Morace, esonerata dalla Lazio Women: annunciato il nuovo allenatore biancoceleste

Non è un gran momento per gli allenatori della Lazio in Serie A. Sarri è reduce da una bruttissima sconfitta sul campo del Bologna, con una squadra che fatica a ingranare ed è già a -10 dalla vetta, a 4 punti di ritardo dalla Roma quarta nonostante la vittoria nel derby solo una settimana fa. Anche la squadra femminile, però, non se la passa bene: ieri la squadra di Carolina Morace ha perso 3-0 sul campo del Sassuolo, collezionando la quinta sconfitta su cinque partite giocate e un impietoso ultimo posto in classifica. Un ko fatale per il tecnico biancoceleste, tornata a Formello lo scorso anno tra l’entusiasmo e la fiducia, festeggiando anche la promozione.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Una parentesi e un ritorno di fiamma che però si è spento presto: ieri la Lazio ha comunicato ufficialmente l’esonero della Morace, insieme alla sua vice Nicola Jane Williams. “La Società ringrazia entrambe per l’impegno profuso sin dal primo giorno e per i risultati conseguiti nella scorsa stagione. La decisione del Club arriva al termine di un’approfondita analisi delle prestazioni della squadra in questa stagione in Serie A“, si legge sulla nota.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Pochi minuti fa invece è arrivato l’annuncio del nuovo coach: “Lazio Women comunica il nome del nuovo allenatore: Massimiliano Catini, nel 2011/12 allenatore in seconda della Primavera e la stagione successiva collaboratore tecnico della Prima Squadra dell’Inter maschile, con il mister Stramaccioni. Insieme a lui, il collaboratore tecnico Cristian Ieno, ricercatore in Fisiologia dell’esercizio all’Università La Sapienza di Roma e già collaboratore tecnico del settore giovanile della Lazio maschile e femminile. Direttore tecnico di Lazio Women diventa l’attuale Club Manager Francesco Panzerini che affiancherà, insieme alla Team Manager Monica Caprini, il nuovo staff tecnico”.