Tragedia nel rugby: Pierazzoli muore dopo uno scontro di gioco

Il mondo dello sport e del rugby in particolare piange la scomparsa dell’argentino Lucas Pierazzoli, giocatore dell’Hurling Club: tragedia in campo

Tragedia nel mondo del rugby. Durante il match tra Sitas e Hurling, valido per la nona giornata di Primera B in Argentina, è deceduto Lucas Pierazzoli 28enne giocatore albiceleste a cui è stato fatale un testa a testa con un avversario in una mischia. A cinque minuti dalla fine della sfida Pierazzoli viene placcato e incassa così un colpo alla testa, cadendo al suolo senza rialzarsi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il pilone argentino è stato immediatamente soccorso da medici di entrambe le squadre, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Dopo essere stato rianimato Pierazzoli arriva all’ospedale Posadas ma è troppo tardi: lo sfortunato giocatore aveva le vertebre fratturate e il midollo spinale compromesso. L’annuncio della morte è arrivato dopo qualche ora.