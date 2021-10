Botta e risposta Sarri-Lega: “Non ci piace la maleducazione”

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino ha parlato a margine dell’inaugurazione del nuovo centro VAR a Lissone. Nel mirino anche Sarri

Maurizio Sarri nei giorni scorsi è andato all’attacco della Lega per le gare ravvicinate tra Europa League e Serie A giocate dalla sua Lazio. Paolo Dal Pino, presidente della Lega, ai margini della presentazione del nuovo centro VAR a Lissone ha parlato soffermandosi anche sulle parole del tecnico biancoceleste: “Sarri ha detto guerra alla Lega, ma non penso abbia detto queste cose quando in Premier giocava con meno di 60 ore di distanza, e qui ne aveva 61. Noi siamo abituati alle pressioni, non ci piace la maleducazione“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dal Pino ha poi continuato: “La Lega è la casa di tutti, la Lega gestisce il campionato e per fortuna abbiamo strutture e persone che subiscono pressioni ma non cambia niente”.