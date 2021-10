Festa grande per Ibrahimovic in occasione dei suoi 40 anni: presenti i giocatori del Milan ma anche tanti ex compagni come Donnarumma e Pogba

Giornata di grandi festeggiamenti ieri per il Milan. La squadra di Stefano Pioli ha celebrato prima la vittoria super in casa dell’Atalanta per 3-2, nonostante qualche brivido finale. Poi spazio alla festa per i 40 anni di Ibrahimovic, organizzata a sorpresa dalla compagna Helena. La location è stata quella dell’hotel Hyatt Centric a Milano, abbastanza riconoscibile visto il gigantesco ’40’ disegnato sulla facciata con le luci delle stanze. Il party è cominciato dopo le 23 e ha visto la presenza ovviamente dei giocatori rossoneri arrivati poco dopo la mezzanotte, con Pioli e Maldini che non potevano mancare. Tanti però anche gli ex compagni di ‘lusso’ di Ibrahimovic.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In primis Gigio Donnarumma, che aveva giocato e perso da qualche ora il suo primo match con la maglia del PSG, 0-2 col Rennes. Il portierone ex Milan ha preso l’aereo ed è arrivato a Milano, tornando così in quella che è stata la sua casa, lasciata in maniera piuttosto brusca. Alla festa per i 40 anni di Ibra c’era anche Paul Pogba, che condivide con Zlatan e Gigio anche l’agente, Mino Raiola. I due hanno anche giocato insieme al Manchester United. Ma gli ospiti d’eccezione erano anche Salvatore Sirigu (compagno al PSG), Gattuso, Verratti, Cassano, Galliani e Moggi. Una serata di certo indimentabile per Ibra, visto che erano presenti anche la mamma Jurka e il fratello Aleksandar.