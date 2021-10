L’errore di valutazione dei fantallenatori su Locatelli

Manuel Locatelli sta entrando nei meccanismi di gioco della Juve: ha già segnato due gol e ha deciso l’ultimo derby col Torino

Sembra di vedervi, all’asta di fantacalcio, mentre attendete il nome di Luis Alberto o Milinkovic-Savic. Siete stati impegnati a calcolare i crediti per uno dei due e avete snobbato Manuel Locatelli, che nelle varie leghe sarà andato via per pochissimo. Un grave errore di valutazione. Il centrocampista della Juventus ha già preso per mano la squadra, ha segnato due gol, doppio +3 per chi ha scelto di crederci, e ora per Allegri sarà difficile rinunciare a lui.

Serviva, alla Juventus, uno così, un regista moderno, diverso da Pirlo ma anche da Arthur, un tuttofare della mediana con esperienza già acquisita nonostante i 23 anni, prossimo sposo dopo la proposta a Thessa ufficializzata a mezzo social dopo la vittoria nel derby deciso da una sua bella rete. La prima l’aveva realizzata la settimana prima con la Sampdoria. Sei punti nati dai suoi piedi. Due gol e tanti altri già prenotati.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Locatelli, non solo regista

La trattativa col Sassuolo è stata lunga e ricca di insidie, Locatelli ha sempre voluto la Juventus e alla fine è riuscito a realizzare il suo sogno. Nell’attesa, ha vinto l’Europeo da protagonista, ha segnato una bella doppietta con la Svizzera che ha acuito la sua autostima e la fiducia nella ricerca della porta avversaria. Lo scorso anno, col Sassuolo, aveva segnato quattro gol.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Milan, addio e sostituto | La chiudono a costo zero

L’impressione, statistiche alla mano, è che con la Juventus possa fare ancora meglio. Gioca in una squadra che comanda il gioco, col baricentro più alto, e avrà diverse occasioni per andare al tiro. Ma Locatelli non nasce goleador, anche se – ironia della sorte – si è fatto conoscere proprio per un super gol alla Juventus quando diciottenne emergeva nel Milan.

LEGGI ANCHE >>> Allegri indica il prossimo acquisto: scambio e top player dalla Premier

Un nuovo modo di intendere la regia

Locatelli appartiene al calcio di oggi, è un regista coerente col suo tempo, imposta ma pressa, costruisce ma distruggendo, sa fare tutto e unisce qualità a quantità. Nella Juventus è entrato in punta di piedi ma già con l’Empoli, in pochi minuti, si è ritrovato un paio di volte in area dopo aver avviato l’azione. Sa essere duttile e dinamico, è un play diverso dagli altri, Allegri difficilmente vi rinuncerà. Sarà il rimpianto di molti fantallenatori. Oggi è già troppo tardi.