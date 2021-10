“Non è facile. Gli faccio un complimento particolare”, Nicolato esalta Tonali

Le parole del Commissari tecnico della Nazionale Under 21, in vista dei match contro Bosnia e Svezia. Ci sarà anche Sandro Tonali

Nonostante il grandissimo inizio di stagione, Sandro Tonali non indosserà la maglia della Nazionale maggiore. Il centrocampista del Milan, protagonista anche ieri, con un salvataggio miracoloso e un gol, giocherà con l’Under 21.

Il suo Commissario tecnico, Nicolato, è chiaramente felice di averlo in squadra per i match di qualificazioni ai prossimi Europei di categoria: “Non ho dubbi su questo ragazzo – riporta il sito della FIGC – la prima volta che ha vestito la maglia azzurra l’ha fatto con me nell’Under 18, quindi conosco lui e le sue qualità da molto tempo. Devo fargli un complimento particolare perché Sandro, che aveva già respirato il clima della Nazionale A, ha avuto la capacità non indifferente di rientrare poi in Under 21. Non è una cosa facile dal punto di vista emotivo, e non è così scontato. Non ho nessun dubbio su di lui, è bravo, ha grande personalità ed è un ragazzo con cui mi lega anche un affetto particolare”.

Testa alla prima gara – “La prima sarà una gara molto difficile. Giochiamo in Bosnia, contro una squadra molto quadrata e difficile, che ha pareggiato con la Svezia e ha perso immeritatamente con l’Irlanda. Una partita che sarà molto complicata, soprattutto perché è la prima delle due, contro una squadra molto ben organizzata e fisica, in un ambiente particolare”

Poi ci sarà la Svezia – “ulla carta è uno dei nostri maggiori competitor per il primo-secondo posto nel girone, vedremo intanto pensiamo alla Bosnia, non c’è da rilassarsi”.