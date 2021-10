La richiesta di Mancini a Chiesa: l’aspetto da migliorare

Roberto Mancini ha parlato al sito dell’Uefa: da Donnarumma e Chiesa alla sfida contro la Spagna, passando per la vittoria ad Euro2020

Mercoledì sera l’Italia ospiterà a Milano la Spagna nella semifinale di Nations League. A parlarne al sito della Uefa è il commissario tecnico Mancini: “La Spagna è stata la squadra contro cui abbiamo faticato di più durante gli Europei. E’ stato fantastico vincere perché abbiamo fatto felici tante persone”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il ct torna sul successo di Londra e sul gioco della Nazionale: “Non si vince con un solo tipo di gioco. Non è solo giocare bene. Certo, se possiamo vincere giocando bene e divertendoci, è ancora meglio. Ma ci sono molti modi per vincere”. Farlo a ‘San Siro’ avrebbe un fascino particolare: “Solitamente lo stadio è pieno quando gioca la Nazionale. Sarebbe fantastico vincere la Nations League dopo l’Europeo così come qualificarci in anticipo. Non sarà facile”.

Mancini: “Chiesa deve crescere mentalmente”

L’Italia però potrà contare su due talenti come Donnarumma e Chiesa. Sul primo Mancini dice: “Ha grandi qualità e sta migliorando anno dopo anno per diventare il miglior portiere al mondo. Chiesa può ancora crescere. Sta migliorando in tanti aspetti. Ha buone capacità tecniche e fisiche, deve crescere mentalmente e trovare stabilità”.