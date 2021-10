Donnarumma torna a San Siro: “Sempre tifoso del Milan”. Su Maldini…

Nella conferenza di oggi a Coverciano è intervenuto il portiere del PSG e dell’Italia Gigio Donnarumma che ha speso parole anche per il Milan

Stop del campionato per gli impegni delle nazionali dopo sette giornate di Serie A. Una sosta che non è come le altre per l’Italia di Roberto Mancini che si giocherà questo mercoledì le semifinali di Nations League, per provare a dar subito seguito al successo di Euro 2020. Tra i protagonisti anche Gigio Donnarumma che oggi dal raduno azzurro di Appiano Gentile ha parlato in conferenza stampa: “Ritorno a San Siro? Sono emozionato, Milano e il Milan sono una parte importante della mia vita. Sono emozionato, spero non ci sia nulla. Poi siamo qui in una semifinale di Nations League, una competizione a cui teniamo”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

MALDINI – “Con Paolo non c’è alcun tipo di problema, gli ho fatto i complimenti anche ieri sera. Mi fa piacere incontrare di nuovo i miei compagni, con lui parlerò tranquillo, scherzando e poi non ci sono problemi. Siamo persone adulte. Sono contento del percorso che sta facendo il Milan, sarò sempre un tifoso del Milan. Sono contento di Pioli, lo sento spesso. Negli ultimi due mesi e mezzo sono migliorato tanto nella consapevolezza, sono diventato più uomo e cresciuto tanto. Ora pensiamo alla semifinale di Nations League, speriamo di portare avanti il percorso nel migliore dei modi”.

Donnarumma ha proseguito sul PSG: “Sono situazioni che ti fanno migliorare tanto, a volte ci sono anche sfide e quello ti fa crescere. Allenarsi con tutti questi campioni ti aiuta a crescere sia a livello umano che calcisticamente. E’ una bella sfida.