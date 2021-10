Atalanta-Milan, Gasperini ammette: “Contro l’Inter gara più equilibrata”

Atalanta-Milan si è conclusa con il punteggio di 2-3. Gian Piero Gasperini analizza la prestazione dei suoi contro i rossoneri

Non può essere un Gian Piero Gasperini contento del risultato quello che si presenta ai microfoni di ‘DAZN’ nel postpartita. Di sicuro, però, il tecnico è lucido nell’analisi del match di questa sera: “Abbiamo subito un gol subito e uno a fine primo tempo, ma abbiamo avuto anche la possibilità di pareggiare. Se fosse finito 0-1 il primo tempo avremmo avuto maggiori possibilità di pareggiare, poi nel secondo tempo è subentrata un po’ di sfiducia ed è stato sempre più difficile. Potevamo raddrizzare subito una partita che si è messa subito nel modo giusto per il Milan. Abbiamo avuto anche delle buone occasioni, ma è un periodo così”.

Gasperini parla dopo Atalanta-Milan: gli ingressi in campo e l’Inter

Gasperini si è soffermato anche sull’impatto dato dalle sostituzioni: “Si inseriscono più attaccanti con l’idea che possano creare più occasioni. Sia Ilicic che Muriel non sono in condizione e abbiamo fatto meno”. Non mancano anche gli elogi per l’avversario di oggi: “Contro l’Inter è stata una partita più equilibrata, quella di questa sera è stata condizionata dal goal immediato. Ho visto un Milan molto forte comunque, molto veloce, con caratteristiche che in Italia non si hanno. Loro sono rapidi e veloci e se hanno possibilità di giocare di rimessa, diventano pericolosi. Il Milan mi ha fatto veramente una grande impressione”.