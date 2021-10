Fiorentina-Napoli, insulti razzisti ad Anguissa: la risposta ai tifosi

Anguissa risponde agli insulti razzisti ricevuti nella giornata di ieri al Franchi: dopo Koulibaly arriva anche la sua denuncia

La vittoria del Napoli al Franchi è stata macchiata da spiacevoli episodi di razzismo che, al termine della partita, hanno colpito Zambo Anguissa e Kalidou Koulibaly. Se il difensore senegalese ha risposto per le rime ai tifosi che dagli spalti lo hanno insultato e bersagliato con degli ululati, il centrocampista ha inizialmente evitato lo scontro. Nella mattinata, però, ha voluto lasciare un proprio commento alla vicenda sul proprio profilo Instagram.

“È triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone che agiscono così. Per quello che penso, una persona può insultarmi e chiamarmi scimmia, questo non influenzerà l’uomo che sono perché so chi sono e so da dove vengo. Sono un uomo di colore, sono orgoglioso di esserlo e questo non cambierà mai. Diciamo no al razzismo” ha scritto in un post pubblicato su Instagram. Copy che è accompagnato da un’immagine completamente nera.