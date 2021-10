Covid-19, il bollettino del 4 ottobre: 1.612 nuovi casi e 37 decessi

Diramato il bollettino del 4 ottobre riguardo i contagi del Covid-19 dalla Protezione Civile: i positivi sono 1.612

La Protezione Civile ha reso noto il bollettino odierno riguardo i contagi al Covid-19. Sono stati trovati 1.612 positivi (ieri 2.968). I tamponi effettuati sono 122.214 e il tasso di positività di oggi è 1,3% (ieri 1%). Sono 37 i decessi (ieri 33). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 437, in lieve aumento rispetto a ieri.

Aumentano le degenze in area medica e in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti covid ordinari sono aumentati di 44, raggiungendo così 3.032 ricoverati.