Calciomercato, Ranieri torna in panchina: adesso è UFFICIALE

Dopo la fine dell’esperienza sulla panchina della Sampdoria, Claudio Ranieri torna ufficialmente in pista: è il nuovo manager del Watford

Claudio Ranieri torna in panchina e in Premier League, dopo la fine dell’esperienza con la Sampdoria al termine della scorsa stagione. Attraverso il proprio sito, il Watford ha ufficialmente comunicato l’ingaggio dell’ex allenatore del Leicester, tra le altre: il 69enne manager capitolino si è legato al club della famiglia Pozzo per due anni. Subentra all’esonerato Xisco Munoz con gli ‘Hornets’ a quota 7 punti in classifica, conquistati in sette giornate di campionato, e la zona retrocessione distante solo 4 lunghezze.