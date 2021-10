Calciomercato, Onana-Inter: parla il compagno di squadra

L’Inter cerca un portiere e in queste settimana sono stati due i nomi principali, entrambi dall’estero: arrivano le parole sul futuro di Onana da parte di un compagno all’Ajax

Samir Handanovic resta ancora il capitano dell’Inter, guardiano della porta, ma anche e forse soprattutto il riferimento in campo e nello spogliatoio per i nerazzurri. Lo sloveno è stato però spesso al centro delle critiche per qualche errore di troppo, soprattutto lo scorso anno. In ogni caso Handanovic è entrato nella stagione che lo porterà ad avere 38 anni, necessariamente l’Inter deve pensare al sostituto e a far partire possibilmente un nuovo ciclo tra i pali. Con buona pace di Ionut Radu, che non ha ancora avuto la possibilità che chiede da tempo di essere protagonista con la maglia nerazzurra. Da tempo si parla dei possibile eredi di Handanovic.

Nei giorni scorsi è spuntata la candidatura di Leno dell’Arsenal, che di recente si è visto arrivare la concorrenza di Ramsdale, pagato circa 30 milioni. Ma il nome che resta ancora in pole è quello di Andre Onana, camerunense dell’Ajax fuori per squalifica per doping ancora per qualche settimana. Ve lo abbiamo raccontato in estate e di recente anche Franco Vanni ha confermato a CMIT TV l’interesse reale e concreto. L’ex Barcellona al momento resta la pista più accreditata per l’Inter. Intanto arrivano le parole del compagno di squadra e capitano all’Ajax, Dusan Tadic: “Si, è tornato ad allenarsi e ci parliamo. È in forma ed è bello da vedere. Andre è uno dei migliori portieri al mondo, tutti lo sanno. È abbastanza grande e dovrebbe fare ciò che pensa sia giusto per lui. Possiamo dirgli delle cose, ma decide lui”.