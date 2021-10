Nuovo vertice per Insigne: ipotesi ‘due stipendi’ e retroscena decisivo

Il futuro di Lorenzo Insigne resta argomento molto caldo sul tavolo del Napoli e in tema di calciomercato. L’attaccante è al bivio per il rinnovo

Lorenzo Insigne ha iniziato alla grande la stagione con il suo Napoli. L’arrivo di Luciano Spalletti in panchina sembra aver permesso alla squadra di compiere un ulteriore tassello e ora lo scudetto non è utopia, anzi. Il club partenopeo, infatti, è primo in classifica con sette vittorie in sette partite. Un percorso netto che lascia spazio, dunque, alle ambizioni dei tifosi, ma con una ferita che continua a occupare i loro pensieri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il rinnovo di Lorenzo Insigne, il simbolo dei partenopei dentro e fuori dal campo, tarda ad arrivare. E non è per nulla semplice sbrogliare la matassa creatasi, anche per le necessità economiche della società di Aurelio De Laurentiis. Come riporta ‘Il Mattino’, nei prossimi giorni dovrebbe verificarsi un nuovo vertice tra le parti. Insigne sarà in Nazionale e non sarà presente, ma si tenterà un avvicinamento per una firma che sarebbe fondamentale per il Napoli di Spalletti.

Napoli-Insigne e il nuovo vertice per il rinnovo: ipotesi ‘due stipendi’

Le impellenze economiche non possono, dunque, essere ignorate e il Napoli ora non vuole superare i 70-75 milioni di monte ingaggi. Per questo, De Laurentiis starebbe pianificando due offerte, ‘due stipendi’ appunto, uno in caso di approdo in Champions League e uno senza. Dopo le ultime due stagioni, è questo lo snodo cruciale sotto il profilo finanziario, a cui i partenopei non possono sottrarsi. Nel precedente incontro, inoltre, De Laurentiis pare aver chiesto all’entourage del calciatore se avesse già accordi con altri club: risposta negativa, e ora le contrattazioni continuano.