Calciomercato Juventus, ritorno Pogba in salita: 68 milioni sul tavolo

Paul Pogba non esce dai pensieri della Juventus. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione

Di recente Mino Raiola non ha escluso il ritorno alla Juventus di uno dei suoi assistiti più prestigiosi, Paul Pogba. Questo nonostante il nuovo corso bianconero non preveda, almeno nell’immediato, acquisti o comunque l’inserimento di calciatori con ingaggi importanti. E quello del francese, circa 15 milioni di euro netti, certamente lo è, al di là del fatto che fronte lordo i bianconeri potrebbero risparmiare un bel po’. Il futuro di Pogba, comunque, dovrebbe decidersi prima della fine del 2021, in prossimità di Natale quando, ribadisce ‘Dondiario.com’, dovrebbe andare in scena un vertice decisivo tra Raiola e la dirigenza del Manchester United.

Il Campione del Mondo è in scadenza a giugno, per cui questo summit sarà determinante in ottica rinnovo o addio a zero. In caso di mancata intesa, già da gennaio potrebbe accordarsi con un’altra società. Tipo la Juventus? Sì, anche se il portale spagnolo conferma le indiscrezioni inglesi mettendo eventualmente in pole il Real Madrid per il colpo a zero. Alle spalle delle ‘Merengues’ l’onnipresente Paris Saint-Germain. Entrambi, a differenza dei bianconeri, non avrebbero problemi ad accontentare il classe ’93 lato stipendio e Raiola per quanto riguarda le commissioni. Real e Psg si sfiderebbero a suon di milioni, partendo da un base non inferiore ai 15-17 milioni di euro netti più bonus per almeno quattro anni di contratto. Per un investimento (netto) di circa 60-68 milioni.