Bernardeschi multitasking, fattore Allegri: ci mette la ‘firma’ alla Juve

Federico Bernardeschi si è rilanciato alla Juventus dopo il ritorno in panchina dell’estimatore Allegri. Gli scenari sul futuro e il rinnovo contrattuale del numero 20 bianconero

Buono per ogni uso e occasione. Federico Bernardeschi si è rilanciato alla Juventus con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, sull’onda anche del trionfo ad Euro 2020 con la maglia della Nazionale. Dopo le stagioni deludenti con Sarri e Pirlo al timone della ‘Vecchia Signora’, l’ex Fiorentina ha ritrovato una sua dimensione grazie al nuovo capitolo alla Continassa del tecnico toscano, suo estimatore. Allegri considera Bernardeschi un titolare aggiunto, un jolly prezioso per le rotazioni e per cambiare volto alla squadra in certe occasioni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Com’è successo evidentemente nelle ultime uscite della Juventus, con il numero 20 a ricoprire diversi ruoli e caselle di campo. Esterno sinistro contro la Sampdoria, falso nueve col Chelsea in Champions League, infine tornante destro e poi attaccante nel derby con il Torino: un ‘Berna’ multiuso e che ha dato un contributo assai utile alla squadra. Bernardeschi ha convinto come poche altre volte in passato nell’ultima settimana, piazzando anche l’assist vincente per Chiesa nell’impresa contro il Chelsea. Allegri lo stimola e lo pungola allo stesso tempo: “Non deve accontentarsi di una giocata, il suo problema non è tecnico ma fisico”, le ultime dritte al giocatore da parte del tecnico che per caricarlo durante la stracittadina col ‘Toro ‘gli ha dato scherzosamente un calcio nel sedere.

Calciomercato Juventus, rilancio Bernardeschi: gli scenari sul rinnovo

Il classe ‘94 di Carrara ha la stima e la fiducia di Allegri, armi preziose in sede di rinnovo contrattuale per la permanenza sotto la Mole. Bernardeschi vuole dare una svolta alla sua carriera imponendosi alla Juve e l’endorsement allegriano potrebbe essere decisivo per la sua conferma a Torino. Presto il club bianconero ne discuterà con Mino Raiola, super agente che cura gli interessi del nazionale campione d’Europa. La dirigenza della Continassa vuole mantenere uno zoccolo duro importante di azzurri nello spogliatoio, senza dimenticare il peso specifico di Allegri – sempre più manager all’inglese – nelle strategie di mercato della società.

Cherubini e Nedved non andranno oltre i 4 milioni di euro netti a stagione d’ingaggio che il calciatore percepisce attualmente, cifra che difficilmente qualche altro club metterà sul piatto nonostante la possibilità che Bernardeschi possa liberarsi a parametro zero il prossimo giugno. Gli uffici con Raiola restano inoltre solidissimi e il rilancio con Allegri in panchina avvicina la conferma del numero 20 alla ‘Vecchia Signora’.