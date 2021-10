Simpatico siparietto tra Mourinho e Spalletti dopo le gare di Roma e Napoli su DAZN: il botta e risposta divertente

Imperdibile siparietto tra Josè Mourinho e Luciano Spalletti dopo le gare di Roma e Napoli. Alla fine dell'intervista del tecnico portoghese a 'DAZN' e arrivato l'allenatore del Napoli e il giornalista ha chiesto allo Special One se volesse salutarlo: "Grande Spallettone – l'esordio di Mourinho tra le risate generali – . Che vuoi vincere tutte le partite?"

Immediata la replica del toscano: “Stai buono te che sei pericoloso”. Il siparietto è continuato con Mourinho che ha detto: “Secondo me devi perdere la prossima partita in trasferta” (il riferimento è alla gara proprio contro la Roma all’Olimpico”. E Spalletti per chiudere: “Qui abbiamo tutti gli amuleti secondo me ti si ritorcerà contro”.