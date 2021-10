Emergenza Mancini, nerazzurro infortunato: anche il sostituto va KO

Non arrivano buone notizie per Roberto Mancini in vista della Final Four di Nations League: doppio infortunio per l’Italia

Brutte notizie per l’Atalanta e Roberto Mancini dopo l’infortunio di Matteo Pessina, ko nel primo tempo del posticipo di campionato tra Atalanta e Milan. Il centrocampista della ‘Dea’ non potrà risponde alla chiamata del Ct azzurro per la Nations League e si attende nelle prossime ore il responso sui tempi di recupero.

LEGGI ANCHE >>> Italia, UFFICIALE: Mancini sceglie il sostituto di Immobile

In sostituzione di Pessina, Mancini aveva pensato al ‘ripescaggio’ di Zaniolo per ovviare all’assenza dell’ex Verona: niente da dare anche per il romanista, che ha accusato un fastidio al flessore nel match di oggi contro l’Empoli. Il tecnico della Nazionale si ritrova così in emergenza nel ruolo considerando le due defezioni, che si aggiungo ai ko di Immobile in attacco (sostituito da Kean) e Toloi in difesa (rimpiazzato da Calabria).