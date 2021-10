PAGELLE E TABELLINO ROMA-EMPOLI: Mkhitaryan is back, Mancuso scarico

Pagelle e tabellino di Roma-Empoli, match valido per la 7a giornata del campionato di Serie A 2021/22

ROMA

Rui Patricio 6: non è impegnato moltissimo, se non con tiri centrali.

Karsdorp 6,5: spinge molto, mette diversi cross anche se a volte è impreciso nel controllo. In difesa ogni tanto si lascia infilare. Si perde Bandinelli in area nel primo tempo ma viene graziato. Macina chilometri ed è sempre propositivo.

Mancini 6,5: leader difensivo, bene in marcatura e con il pallone, dà il via lui all’azione del vantaggio. Ogni tanto però sia a lui che a Smalling sfugge Pinamonti sui cross, che arrivano numerosi. Ma è sempre il faro della retroguardia, anche se prende un giallo che non è il massimo.

Smalling 6: si nota che gli manca esplosività a livello fisico, dovuto soprattutto alla mancanza di continuità. Tiene con ordine e controlla. Ottima chiusura nel secondo tempo, ma gli costa un infortunio, magari solo crampi. Non regge ancora i 90 minuti. Dall’89’ Ibanez sv

Vina 6: subisce parecchio da quella parte nel primo tempo tra Stojanovic e Zurkowski. Non riesce a prendere le misure e dalla sua fascia partono troppi cross di marca empolese. In avanti ha una grande chance dove potrebbe sfondare la porta ma prende la decisione sbagliata. Sufficienza striminzita. Dall’84’ Calafiori sv

Darboe 6: Mourinho gli dà un’altra grande chance da titolare, la seconda di fila dopo lo Zorya. Lui risponde con buona personalità, può giocare ad armi pari con i centrocampisti dell’Empoli che hanno caratteristiche fisiche simili a lui. È rapido e gioca a due tocchi. Dal 64′ Cristante 6: controlla senza patemi, serata tranquilla.

Veretout 6,5: ritrova ritmo e brillantezza, nel primo tempo fa avanti e indietro con grande continuità. Un elastico che non si spezza, come gli era mancato un po’ in queste settimane.

Zaniolo 7: parte subito carichissimo, esalta i tifosi con più di una giocata sopraffina, ma soprattutto con i suoi strappi. A tratti è irresistibile, straripante, il vero Zaniolo. Gli manca qualcosa negli ultimi metri, la solita scelta finale. Ma ci sarà tempo anche per quella. Ogni tanto si intestardisce, il giallo è decisamente evitabile. Dall’84’ El Shaarawy sv

Pellegrini 7,5: festeggia al meglio il tanto agognato rinnovo di contratto fino al 2026. Per Mourinho è simbolo di romanismo, oltre che imprescindibile in campo. Viene marcato in maniera evidente nel primo tempo ed effettivamente deve agire in spazi stretti. Appena trova un varco però punisce. Sfiora anche la doppietta, è in uno stato di grazia.

Mkhitaryan 7,5: un passo in avanti, anche due, rispetto alle ultime uscite in cui era sembrato un po’ spento. Subito più in palla, ma soprattutto di nuovo decisivo: prima l’assist imbucato alla perfezione per Pellegrini e poi il tap-in dopo la sassata di Abraham. Dall’89’ Zalewski sv

Abraham 6,5: un po’ compassato nel primo tempo, non riesce mai a trovare lo spunto giusto per calciare bene in porta. Lo trova in apertura di secondo tempo e per poco non spacca la traversa. L’ennesimo legno, ma stavolta propizia il 2-0. La Roma poi si appoggia tantissimo su di lui.

All.: Mourinho 7: la reazione c’era stata già in Europa, quella vera però stasera. Subisce il gioco dell’Empoli, ma non è una novità. Stavolta risponde colpo su colpo e soprattutto concretizza. Ha perso il derby ma è a +4 sulla Lazio e resta attaccato al treno di testa. Una squadra brillante nei suoi uomini più importanti e soprattutto vogliosa. Il modo migliore per andare all’ennesima sosta.