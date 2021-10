PAGELLE E TABELLINO Fiorentina-Napoli | Super Rrahmani, male Vlahovic

Pagelle e tabellino del match tra Fiorentina e Napoli in scena al Franchi. Gara vibrante, finale che vede il Napoli trionfare

PAGELLE FIORENTINA

Dragowski 6.5 – Ottimo intervento sul rigore neutralizzato ad Insigne, non può nulla sulla ribattuta. Stesso discorso per il gol di Rrahmani

Odriozola 6 – Tiene bene su Insigne, prova qualche sortita, resta fuoco vivo fin quando viene sostituito (77′ Benassi sv)

Martinez Quarta 6 – Il confronto con Osimhen è tosto: procura il rigore, ma era inevitabile. Perfetto, invece, quando trova il gol del vantaggio

Milenkovic 6 – Si occupa di uscire su Osimhen, ma anche sulle incursioni della trequarti azzurra. Nella ripresa qualche buco in più da tamponare

Biraghi 6 – Scende di rado, bada a Lozano e lo perde una sola volta nel primo tempo. Gara di sostanza, chiude stremato

Bonaventura 5.5 – Cerca di metterci tanta intensità, fa in modo sufficiente le due fasi. Cerca lo spunto, ma non è una gran giornata (77′ Kokorin sv)

Pulgar 6 – Chiude su Fabian in prima costruzione, cerca di farsi vedere da play per consentire l’uscita pulita (65′ Torreira 5.5 – Sostituisce il compagno ammonito, ma mostra meno presenza)

Duncan 6 – Bel duello con Anguissa, si fa vedere in diverse circostanze nei pressi dell’area di rigore avversaria, inesauribile la capacità di stringere il campo al Napoli, ma diversi errori di misura (77′ Maleh sv)

Callejon 5 – Il grande ex si vede molto poco, ben tenuto da Mario Rui (57′ Sottil – Buon impatto sulla gara, prova subito qualche spunto, con una conclusione potente ma centrale)

Vlahovic 5 – Gara difficilissima tra Koulibaly e Rrahmani, ha il merito di trovare l’assist per il gol. Koulibaly, però, nella ripresa lo sterilizza letteralmente

Gonzalez 6 – Di Lorenzo gli sbarra la strada, gara complessa. Bene nei recuperi, nel secondo tempo si irrita per alcuni stop subiti, ma resta freccia importante

All. Italiano 6 – Gara ben giocata, ci ha messo l’anima la sua Fiorentina: non basta

PAGELLE NAPOLI

Ospina 6 – Ottima parata su Pulgar al quarto d’ora. Si arrende alla girata di Martinez Quarta, ma su Sottil è reattivo

Di Lorenzo 7 – Tiene bene su Gonzalez, limitato dalla catena di sinistra viola in fase di spinta. Riesce, però, a tenere una soglia di attenzione incredibile, anche su Vlahovic quando capita nella sua zona

Rrahmani 7.5 – Attento e preciso su Vlahovic. Ancora una volta perfetto sugli sviluppi di calcio piazzato: il suo colpo di testa è preciso nell’angolino per il vantaggio azzurro. Gladiatorio in un paio di circostanze

Koulibaly 7.5 – Chiude bene sullo spauracchio Vlahovic, cerca anche di trovare la prima uscita pulita. Cancella un gol a Gonzalez in avvio di ripresa, pazzesco in alcune chiusure per forza e senso della posizione

Mario Rui 6.5 – Molto attento su Callejon, prova a costruire su Insigne. Bella gara difensiva, sempre attento

Fabian Ruiz 6.5 – Errore sul gol della Fiorentina, si fa spostare da Vlahovic che confeziona l’assist per Quarta. Aziona Osimhen sull’azione che porta al rigore, rendimento importante con il passare dei minuti per far girare velocemente il Napoli (84′ Mertens sv)

Anguissa 6.5 – Partita non semplice con Duncan alle calcagna. Rincorre chiunque, bene in chiusura, si propone, ma non sempre con lucidità. Resta perno fondamentale per questo Napoli

Lozano 7 – Ha il grande merito di avere la prontezza di metter dentro l’1-1 dopo il rigore sbagliato da Insigne. Si accende a strappi, ma quando lo fa è devastante: si procura anche il calcio di punizione del vantaggio azzurro (57′ Politano 6.5 – Si presenta con un paio di accelerazioni che mettono i brividi al Franchi)

Zielinski 6 – Nel primo tempo prova qualche buona giocata, fa bene sul pressing, ma sul gol viola si perde totalmente Quarta. Ha il merito di pennellare la punizione sul gol di Rrahmani (57′ Elmas 5.5 – Spreca l’appuntamento con il gol dell’1-3 gentilmente offerta da Osimhen, poi tanta corsa)

Insigne 6 – Si passa sempre da lui per le azioni offensive: fortunato quando sbaglia il rigore, ma la deviazione di Dragowski trova Lozano. Partita con pochi acuti, ma sempre importante nell’equilibrio di squadra (70′ Demme 6 – Entra per mettere ordine: rientra dopo l’infortunio e dimostra subito una buona condizione)

Osimhen 7 – La solita ira di Dio: si procura il rigore, mette Quarta e Milenkovic in costante difficoltà e dopo l’1-2 salva anche nella sua area di rigore. Quando parte non c’è nessuno che possa tenerlo (84′ Petagna sv)

All. Spalletti 7 – Settima vittoria consecutiva, scacciate via le nubi dello Spartak. Prova di forza pazzesca, vince in un campo difficilissimo e arriva alla sosta primo in classifica

PAGELLA ARBITRO

Sozza 7 – Non sbaglia nessuna decisione: classe ’87, mostra anche grande personalità. Arbitro dal quale ripartire per il futuro

TABELLINO

Reti: 28′ Martinez Quarta, 38′ Lozano, 50′ Rrahmani

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Odriozola (77′ Benassi), Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura (77′ Kokorin), Pulgar (65′ Torreira), Duncan (77′ Maleh); Callejon (57′ Sottil), Vlahovic, Gonzalez. A disp. Terracciano, Terzic, Venuti, Amrabat, Nastasic, Munteanu, Igor. All. Italiano

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano (57′ Politano), Zielinski (57′ Elmas), Insigne (70′ Demme); Osimhen. A disp. Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Juan Jesus, Mertens, Ghoulam, Petagna, Manolas, Zanoli. All. Spalletti

Arbitro: Sozza di Seregno

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Bonaventura (F), Pulgar (F), Anguissa (N), Mario Rui (N), Demme (N)

Espulsi: