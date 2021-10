Le pagelle di Bologna-Lazio 3-0: Barrow show, Reina che errori

Al Dall’Ara i rossoblù vincono anche grazie alla rete di Theate e Hickey. Espulso Acerbi tra i biancocelesti per proteste

Un Bologna perfetto supera la Lazio per 3-0 nella sfida domenicale delle 12.30. Le pagelle della sfida.

BOLOGNA

Skorupski 6,5 – Nel primo tempo non corre pericoli. Sicuro nelle uscite.

Medel 7 – Concentrato. Concede pochi spazi.

Soumaoro 7 – Imperioso nel gioco aereo. Se la cava nel corpo a corpo con Muriqi.

Theate 7,5 – Lancio al bacio per Barrow. Di testa non perdona sovrastando Hysaj. Grande prova.

De Silvestri 7 – Attacca e ripiega. Stantuffo.

Dominguez 7 – Mette ordine e dà una mano in fase di non possesso.

Svanberg 7 – Prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Prezioso.

Hickey 7 – Si prende le sue responsabilità. Gioca una gara senza sbavature. Il gol è la ciliegina sulla torta. Dall’88’ Bonifazi S.V.

Soriano 7 – Ci mette qualità e quantità. Capisce i momenti del match.

Arnautovic 7 – Finisce per giocare lontano dalla porta. Sbaglia pochissimi palloni. Dall’84’ Santander S.V.

Barrow 7,5 – Punta Luiz Felipe, tira e mette il pallone sotto l’incrocio. Suo l’assist per il gol di Theate. Super. Dall’88’ Vignato S.V.

All. Mihajlovic 8 – Squadra ben messa in campo e con le idee chiare.

LAZIO

Reina 4 – Incolpevole sulla rete di Barrow. Concorso di colpa con Hysaj sul secondo gol. Non trattiene il destro di Hickey che finisce in rete.

Marusic 4,5 – Affonda poco dalla sua parte. Potrebbe osare di più. Col freno a mano tirato.

Luiz Felipe 4 – Concede a Barrow tutto il tempo e lo spazio per piazzare il pallone sotto l’incrocio. Spaesato.

Acerbi 4 – Soffre i movimenti di Arnautovic. Non la sua gara migliore. Espulso per proteste: lascia i suoi in 10 sul 3-0.

Hysaj 4 – Perde la marcatura ti Theate che segna indisturbato. Distratto. Dal 57’ Lazzari 4,5 – Travolto dalla finta di Hickey che sigla il 3-0.

Milinkovic 4,5 – Non riesce ad esprimersi come suo solito. Dal 57’ Basic 5 – Non pervenuto.

Leiva 4,5 – Prevedibile e compassato. Altra gara sottotono. Dal 70’ Cataldi S.V.

Luis Alberto 4,5 – Non sale in cattedra a centrocampo. Dal 70’ Akpa Akpro S.V.

Pedro 5 – L’ultimo a mollare, ma punge poco.

Muriqi 4,5 – Manca l’occasione sotto porta.

Felipe Anderson 5,5 – Prima a destra poi a sinistra. Mette in difficoltà i diretti avversari. Dal 79’ Patric S.V.

All. Sarri 4,5 – Senza Immobile manda in campo Muriqi dall’inizio. La squadra appare lenta nella manovra.

Arbitro Massa 6 – Decisioni corrette. Gara tranquilla.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Arnautovic, Barrow. A disp.: Bardi, Bagnolini, Binks, Bonifazi, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Santander, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano. All.: Sinisa Mihajlovic

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Muriqi, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro, Basic, Andrè Anderson, Raul Moro, Romero. All.: Maurizio Sarri

Arbitro Massa (sez. di Imperia)

Reti: 14’ Barrow (B), 17’ Theate (B)

Note: Ammoniti: Milinkovic (L), Soumaoro (B), Lazzari (L), Acerbi (L). Espulso: Acerbi (L)