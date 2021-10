E’ Moise Kean il sostituto di Ciro Immobile in Nazionale. Roberto Mancini ha chiamato l’attaccante della Juventus per sostituire il centravanti della Lazio

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Espulsione, offese e gestaccio: ecco cosa rischia Acerbi

Il raduno della Nazionale italiana inizierà stasera ad Appiano Gentile. La squadra di Roberto Mancini è chiamata a giocare la fase finale della UEFA Nations League. Mercoledì si scende in campo a San Siro contro la Spagna: per l’occasione, come raccontato, non ci sarà Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio si è fermato giovedì in occasione del match di Europa League, contro la Lokomotiv Mosca; Mancini, così, ha deciso di chiamare Moise Kean. La conferma ufficiale arriva dal sito ufficiale della Federazione.