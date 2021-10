Gotti chiaro dopo Samp-Udinese: “Troppi errori per una squadra di Serie A”

Luca Gotti ha parlato dopo la spettacolare partita tra Sampdoria e Udinese, terminata con il punteggio di 3-3

Luca Gotti si presenta ai microfoni di ‘DAZN’ con uno stato d’animo a metà. Resta l’amaro in bocca, per i tanti errori e i gol subiti, ma allo stesso tempo, lo spirito della squadra è da rimarcare: “È stata un’altra partita d’altri tempi con tanti gol e diverse prodezze. Non è semplice in Serie A. Pereyra? Oggi si è ripetuto, dopo inizio anno, ed è andato in gol su una bella azione di Deulofeu. Ha interpretato bene la partita nelle varie zone del campo in cui è stato impiegato”.

Gotti e lo spirito dei suoi in Sampdoria-Udinese, ma troppi errori

L’allenatore prosegue l’analisi della partita e del futuro: “Sono soddisfatto della partita dei miei calciatori, dello spirito da uomini veri, per come si è messa la partita e dopo diverse occasioni sfumate. Dopo aver concesso alla Sampdoria di rientrare in partita: poi tanti, troppi errori per una squadra di Serie A. Ora abbiamo fatto questo primo tratto, in queste due settimane recupereremo i nostri principi, approfondiremo per portare nel gruppo tutti questi giovani che abbiamo”.