DIRETTA Serie A, Verona-Spezia | Segui la cronaca LIVE

Il Verona e lo Spezia si affrontano in uno scontro diretto in chiave salvezza valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Imbattuti dall’arrivo di Tudor in panchina, gli scaligeri vanno a caccia di un successo per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dopo due sconfitte di fila, invece, i bianconeri di Thiago Motta hanno bisogno di una vittoria per scavalcare in classifica proprio i gialloblu. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Caprari, Kalinic. All. Tudor

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Amian, Nikolau, Hristov; Sala, Bourabia, Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta

