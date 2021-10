DIRETTA Serie A, Sampdoria-Udinese | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di D’Aversa e l’Udinese di Gotti in tempo reale

La Sampdoria ospita l’Udinese in una gara molto delicata valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i blucerchiati di D’Aversa, complice un calendario difficile, sono reduci da due ko consecutivi e hanno bisogno di vincere per non rischiare di essere risucchiati nella lotta retrocessione. Dall’altro i bianconeri di Gotti vogliono invertire la tendenza dopo tre sconfitte di fila senza fare gol per non subire il sorpasso in classifica dai liguri. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. All. D’Aversa

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger-Larsen; Pussetto, Deulofeu. All. Gotti

CLASSIFICA: