DIRETTA Serie A, Bologna-Lazio | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Mihajlovic e la Lazio di Sarri in tempo reale

La Lazio fa visita al Bologna nel lunch match domenicale valido per la settima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti di Sarri vogliono dare seguito al successo nel derby e a quello in Europa League per arrivare al meglio alla pausa per le Nazionali. Ma i rossoblu del pericolante Mihajlovic hanno bisogno di un risultato positivo dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Lazio

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri

CLASSIFICA:

Napoli punti 18, Inter* 17, Milan 16, Roma 12, Fiorentina 12, Lazio 11, Atalanta 11, Juventus* 11, Empoli 9, Bologna 8, Torino* 8, Sassuolo* 7, Udinese 7, Verona 5, Sampdoria 5, Genoa* 5, Venezia* 5, Spezia 4, Salernitana* 4, Cagliari* 3

*Una partita in più