Diretta Atalanta-Milan | Formazioni ufficiali e cronaca live

Big match della settima giornata di Serie A, Atalanta-Milan verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Tutto pronto per il posticipo della settima giornata di Serie A. Big match del turno prima della sosta, Atalanta-Milan è una gara che negli ultimi anni ha regalato sempre spettacolo ed emozioni. Dopo aver fermato sul 2-2 l’Inter, i nerazzurri di Bergamo sperano di fare uno scherzetto anche all’altra squadra di Milano e per farlo Gasperini potrà contare anche sul ristabilito Luis Muriel. Senza Bakayoko, Florenzi, Ibrahimovic e Krunic, Stefano Pioli spera di replicare almeno in parte la gara della scorsa stagione, quando si impose a Bergamo per tre gol a zero. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 21 punti; Inter 17; Milan* 16; Roma 15, Fiorentina 12; Lazio, Atalanta*, Juventus e Bologna 11; Empoli 9; Torino 8, Udinese 8, Verona 8; Sampdoria 6, Sassuolo, Genoa e Venezia 5; Spezia e Salernitana 4; Cagliari 3.

*una partita in meno