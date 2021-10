DIRETTA Roma-Empoli: formazioni ufficiali e cronaca

In programma alle 18 e valida per la settima giornata di Serie A, Roma-Empoli verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dimenticare la sconfitta nel derby e vincere per andare alla sosta in zona Champions. Con questo obiettivo e in un Olimpico ‘sold out’, la Roma si appresta ad affrontare l’Empoli nella settima giornata di Serie A. Dopo l’ampio turnover adottato giovedì in Conference Cup, José Mourinho si affida nuovamente ai titolarissimi per tentare di avere la meglio su una squadra in salute. La sconfitta casalinga contro la Sampdoria è stata una molla per i ragazzi dell’ex Andreazzoli, reduci da due vittorie consecutive contro Cagliari e Bologna. Calciomercato.it seguirà la sfida dell’Olimpico in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Empoli

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Ricci, Henderson, Bandinelli; Zurkowski; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 18 punti; Inter 17; Milan* 16; Roma* e Fiorentina* 12; Lazio, Atalanta*, Juventus e Bologna 11; Empoli* 9; Torino 8, Udinese 8, Verona 8; Sampdoria 6, Sassuolo, Genoa e Venezia 5; Spezia e Salernitana 4; Cagliari 3.

*una partita in meno