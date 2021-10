Diretta Fiorentina-Napoli | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Fiorentina-Napoli, gara della settima giornata di Serie A in programma alle 18

Reduce dal primo passo falso stagionale, il Napoli va a caccia della settima vittoria su sette in campionato, in casa della Fiorentina. La sconfitta contro lo Spartak ha portato in dote anche un po’ di nervosismo e di polemiche arbitrali, ma Luciano Spalletti spera in una reazione immediata alla sua squadra. Protagonisti di un ottimo avvio di campionato, i Viola di Vincenzo Italiano hanno sin qui steccato solamente contro le big (Roma e Inter) e proveranno ad invertire il trend già da oggi. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita dell’Artemio Franchi.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo; Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 18 punti; Inter 17; Milan* 16; Roma* e Fiorentina* 12; Lazio, Atalanta*, Juventus e Bologna 11; Empoli* 9; Torino 8, Udinese 8, Verona 8; Sampdoria 6, Sassuolo, Genoa e Venezia 5; Spezia e Salernitana 4; Cagliari 3.

*una partita in meno