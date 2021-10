Covid-19, il bollettino del 3 ottobre: 2.968 nuovi casi e 33 decessi

Diramato il bollettino del 3 ottobre riguardo i contagi del Covid-19 dalla Protezione Civile: i positivi sono 2.968

La Protezione Civile ha reso noto il bollettino odierno riguardo i contagi al Covid-19. Sono stati trovati 2.968 positivi (ieri 3.312). I tamponi effettuati sono 285.960 e il tasso di positività di oggi è 1,03% (ieri 0,9%). Sono 33 i decessi (ieri 25). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 431, in calo di uno rispetto a ieri.

In aggiornamento anche i dati sulla campagna vaccinale: sono 85.117.932 i vaccini anti Coronavirus somministrati in Italia, si tratta dell’86,1% delle dosi finora consegnate. Ammontano a 42.701.919 (il 79,06% della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate con entrambe le dosi.