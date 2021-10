Esonero UFFICIALE: Ranieri torna subito in panchina

Il Watford esonera Xisco Munoz: il suo sostituto in panchina sarà Claudio Ranieri. L’ex Sampdoria è sempre più vicino

Xisco Munoz non è più l'allenatore del Watford. È ufficiale l'esonero del tecnico da parte della società inglese di proprietà della famiglia Pozzo: la squadra, neopromossa, è 14esima in Premier League e ha finora ottenuto due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

Come riportato da ‘Sky Sport’, il Watford ha scelto Claudio Ranieri: l’ex Leicester è in contatto con la dirigenza inglese ed è ad un passo dal ritorno in Premier. Dopo l’addio alla Sampdoria in estate, il tecnico è così vicino a tornare subito in panchina.