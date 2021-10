Kessie tra rinnovo, panchina e richiamo dall’estero: la strategia del Milan

Stasera Atalanta-Milan con possibile panchina per Kessie che intanto piace sempre anche in Premier League

Questa sera il Milan sarà di scena a Bergamo contro l’Atalanta per il big match che chiuderà la settima giornata di Serie A. Pioli si prepara ad effettuare una scelta tecnica importante con tre titolari come Tonali, Bennacer e Kessie che si giocano due posti. Questa volta a cedere il passo potrebbe essere proprio l’ivoriano, per il quale da tempo si parla del nodo rinnovo tra le richieste da ben 8 milioni di euro dell’entourage e l’offerta massima formulata dal Milan da oltre 6 milioni con bonus. Una situazione delicata ed alimentata dalle voci dei tabloid esteri sul Manchester United come erede di Paul Pogba. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Kessie tra mercato, panchina e sostituti: può partire a gennaio

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto con Kessie che in questo inizio di stagione ha dovuto fare i conti con non pochi problemi che lo hanno portato a rendere al di sotto delle aspettative. Pioli lo ha difeso ma dovrebbe farlo partire dalla panchina stasera, mentre sul mercato si fanno insistenti le correnti di pensiero su chi ritiene che Kessie possa andar via già a gennaio. In questo senso da tempo si parla della proposta allettante del PSG, così come del Liverpool di Klopp, e in questo contesto Maldini e Massara devono fare di necessità virtù. Secondo la rosea tutto lascia pensare che dopo la chiusura delle liste invernali partirà la caccia al sostituto, come accaduto con Maignan l’anno scorso. Le strategie hanno comunque già anche provveduto in quel settore con Adli e Bakayoko.