Domani arriva la firma, il Milan lo perde a parametro zero

Il Milan è stato accostato al calciatore nelle scorse settimane, ma ora c’è la svolta decisiva per il suo futuro: la firma è in arrivo

Il Milan è sempre attenta a colpi interessanti e a costi contenuti sul calciomercato. Uno di questi poteva essere sicuramente Serge Aurier. Lasciato libero dal Tottenham lo scorso 30 giugno, il terzino era in cerca di una nuova big in cui brillare e pare proprio averla trovata. Il laterale basso ha tra le sue caratteristiche grande forza fisica e duttilità. È bravo, infatti, a disimpegnarsi sia a destra che sinistra, ma anche a centrocampo all’occorrenza. Un calciatore che in Serie A avrebbe potuto dire la sua proprio per questo motivo nel massimo campionato italiano. Così non sarà, dato che l’arrivo in Spagna del difensore è imminente. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Milan, addio e sostituto | La chiudono a costo zero

Pronta la firma con il Villarreal: niente Milan per Aurier

Aurier, infatti, è ormai a un passo dalla firma con il Villarreal che, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, dovrebbe arrivare già domani. Il laterale basso, infatti, era allo stadio della Ceramica per assistere alla partita contro il Betis. Dopo la partita Unai Emery si era detto possibilista sull’arrivo del calciatore che è davvero vicinissimo all’approdo in Spagna. Un rinforzo sicuramente importante per il club della Liga e che non arriverà in Serie A, al Milan.