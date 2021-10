Donnarumma alla Juventus: proposto Szczesny

La scorsa estate Gigio Donnarumma ha lasciato il Milan per approdare a zero al Paris Saint Germain. Spunta però un retroscena che coinvolge la Juventus

Quella scorsa è stata l’estate del grande addio di Gigio Donnarumma al Milan, approdato a parametro zero al Paris Saint Germain, con buona pace, oltre che dei rossoneri, anche della Juventus sua grande estimatrice. In Francia però le cose non stanno andando come sperato per il portiere classe 1999 campione d’Europa, che ha spesso guardato le gare di Mbappe e soci dalla panchina, lasciando suo malgrado spazio a Keylor Navas. Un’alternanza che non entusiasma Donnarumma, il quale sarebbe anche potuto finire alla Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Retroscena Donnarumma-Juventus: proposto Szczesny al Milan

Spunta un retroscena di mercato relativo alle settimane precedenti rispetto al passaggio di Donnarumma a Parigi. Secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’, Prima di lasciare la Juventus, Fabio Paratici aveva proposto al Milan Szczesny per poter così arrivare all’estremo difensore della Nazionale. I rossoneri però aveva già in pugno Mike Maignan, ed avevano deciso di puntare forte su di lui, chiudendo dopo la trasferta di Bergamo e scartando di fatto l’ipotesi relativa al polacco. Dopo l’addio di Paratici inoltre Cherubini e Nedved hanno abbandonato la pista Donnarumma preferendo dare fiducia a Szczesny per questa stagione. In questo contesto il PSG per il portiere italiano è arrivato solamente in un secondo momento.