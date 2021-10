Ancelotti fa la ‘spesa’ all’Inter, triplo assalto del Real Madrid

Il Real Madrid guarda alla Serie A per rinforzarsi, Ancelotti vuole portare via tre giocatori all’Inter in vista della prossima stagione.

Le importanti cessioni estive non sembrano aver, per il momento, indebolito più di tanto l’Inter, che vuole assolutamente difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno. La squadra di Inzaghi, pur tra qualche piccolo difetto di crescita, si sta ben comportando in campionato. Ma la delicata situazione finanziaria potrebbe obbligare, a fine anno, ad altre cessioni di peso e di questa situazione vorrebbe approfittare il Real Madrid. Ancelotti, sempre molto attento al mercato italiano, in vista della prossima stagione vuole dare maggiore profondità alla rosa dei ‘Blancos’ e nel mirino, tra i nerazzurri, finiscono tre giocatori in particolare.

Inter, il Real Madrid mette nel mirino Barella ma non solo: il trittico nei sogni di Ancelotti e Perez

C’è sicuramente Nicolò Barella tra i desideri degli spagnoli, e non è un segreto. Il centrocampista si sta affermando anche a livello internazionale e può diventare uno dei top assoluti nel suo ruolo. A Madrid, addirittura, lo vedono in grado di rilevare a livello carismatico e tecnico l’eredità di Modric. Ma non è finita qui. Secondo ‘Don Diario’, altri due interisti che piacciono molto sono Alessandro Bastoni, difensore di grande affidabilità, e Denzel Dumfries, esterno che ha già dimostrato in poche gare di essere un esterno con notevoli doti, dopo un Europeo da protagonista.