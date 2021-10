Inter e Milan ribaltate, bomba da ottanta milioni di euro

Inter e Milan tengono costantemente d’occhio i migliori talenti in circolazione sul calciomercato, ma devono fare i conti con una super offerta

Inter e Milan a caccia di attaccanti sul calciomercato, e soprattutto di talenti. I due club, infatti, per motivi diversi, potrebbero tentare l’affondo per un giovane bomber nelle prossime settimane. Si tratta di Darwin Nunez, calciatore su cui tutte le maggiori big europee hanno messo gli occhi dopo le straordinarie prestazioni di questa stagione. Il bomber ha realizzato una doppietta pesantissima contro il Barcellona e in generale sta vivendo un inizio di stagione da sogno con 6 gol in 7 partite. Uno score pazzesco che, però, non ha attirato solo le milanesi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Ancelotti fa la ‘spesa’ all’Inter, triplo assalto del Real Madrid

Inter e Milan anticipate per il talento: sul piatto 80 milioni

Inter, Milan e non solo. Se le milanesi sono in fila per Nunez, anche dalla Premier League non scherzano. Il Manchester City, infatti, secondo quanto riporta il ‘Daily Star’, è pronto al grande colpo. I rapporti con il Benfica sono ottimi come dimostrato dagli affari del passato, tra cui Ederson. I portoghesi sono informati dell’interesse dei Citizens e quest’ultimi sono convinti che un’offerta da circa 80 milioni di euro potrebbe bastare per chiudere l’affare. Inter e Milan sono avvertite e le cifre diventano astronomiche.