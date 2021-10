Il Bologna di Sinisa Mihajlovic cala il tris contro la Lazio. Ecco le parole al termine del match, valevole per la settima giornata di Serie A

E’ chiaramente soddisfatto Sinisa Mihajlovic al termine del match contro la Lazio, anche se non vuole lasciarlo a vedere. Il suo Bologna, autore di una grande partita, si è imposto con un pesante 3 a 0: “Sono tifoso della Lazio e non posso esultare (ride, ndr.) – ammette ai microfoni di DAZN -. Ero convinto che avremmo fatto una grande partita. Nulla accade per caso, lo abbiamo voluto e cercato. Se siamo concentrati facciamo sempre grandi partite. Non c’è un modulo che ti fa vincere le partite ma è lo spirito. Oggi i ragazzi hanno fatto bene, ho chiesto ai ragazzi di riflettere “perché non giochiamo sempre in questa maniera“. Se perdi giocando così nessuno avrà mai rimpianti”.

Nuovo modulo per il Bologna – “Siamo tutti convinti che a fine stagione arriveremo nella parte sinistra della classifica. Ho cambiato modulo perché i miei esterni non mi hanno dato una grande mano, non riuscendo a segnare. Allora abbiamo deciso di essere più compatti, anche se questo non è calcio che a me piace. A me piace pressare alto, non sarà certo un modulo definitivo ma ci godiamo questa vittoria. Quando si incontrato una top 7 bisogna cambiare qualcosa per soffrire meno. Li aspetteremo più bassi, per poi ripartire”.