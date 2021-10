Derby acceso al Grande Torino con il risultato ancora fermo sullo 0-0 nonostante le tante emozioni di marca Juventus ma anche granata: parecchi però gli errori

Per il momento non ha sicuramente deluso le aspettative il Derby della Mole tra Torino e Juventus, che nel primo tempo sta regalando emozioni e spettacolo anche con le porte inviolate. Prima parte di marca bianconera, con Kean e McKennie che hanno sulla coscienza qualche occasione e Allegri che se la ‘prende’ con l’americano e con Chiesa. Poi spazio per la squadra di Juric, che viene fuori con intensità e voglia, sfruttando anche qualche errore della difesa juventina.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel finale di primo tempo, poi una potenziale super occasione per la Juve: Kean va nello spazio e può andare uno contro uno davanti a Milinkovic-Savic, ma Adrien Rabiot sbaglia clamorosamente la misura del passaggio, che diventa lunghissimo e potente. Irraggiungibile per l’azzurro. Un errore che ha fatto scattare lo stesso Kean, arrabbiato per la giocata sbagliata da parte del centrocampista francese. Che già col Chelsea aveva commesso un errore molto simile in ripartenza cestinando il potenziale vantaggio nel primo tempo.