Torino-Juventus, i convocati di Allegri: doppio ritorno

Torino-Juventus, sono 22 i convocati di Allegri: tornano a disposizione del tecnico Arthur e Kaio Jorge

Doppio ritorno per il derby. Sorriso in casa Juventus, con Allegri che contro il Torino potrà avere a disposizione Arthur e Kaio Jorge. I due brasiliani fanno infatti parte della lista dei 22 convocati per la stracittadina in programma oggi alle 18. Il tecnico potrà quindi contare sui due verdeoro. Resta fuori invece, oltre a Dybala e Morata, Aaron Ramsey.

I convocati:

Pinsoglio, Perin, Szczesny; de Ligt, Bonucci, Danilo, Chiellini, Alex Sandro, Rugani, De Sciglio, Pellegrini, Cuadrado; Bentancur, Rabiot, Locatelli, McKennie, Kulusevski, Chiesa, Bernardeschi, Arthur; Kaio Jorge, Kean.