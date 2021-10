Serie A, Sassuolo-Inter 1-2: Dzeko e Lautaro salvano Inzaghi

L’Inter batte il Sassuolo 1-2 e si porta momentaneamente secondo in classifica: Dzeko e Lautaro ribaltano il vantaggio neroverde

L’Inter torna a vincere, ma lo fa con non poca sofferenza. I nerazzurri riescono a battere il Sassuolo con il punteggio di 1-2, dopo un match ad alta intensità e ricco di occasioni da ambo le parti. C’è stato equilibrio dall’inizio alla fine dell’incontro, non a caso a sbloccare la sfida sono proprio gli uomini guidati da Dionisi. Domenico Berardi si presenta all’appuntamento col dischetto del rigore nel primo tempo e batte Handanovic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nella ripresa, però, la musica cambia. La ‘Beneamata’ mette la quarta e accelera per ribaltare il risultato. Ci riesce prima con Dzeko, entrato benissimo al posto di uno spento Correa, in gol al 58′ di testa. Sempre il bosniaco si procura il rigore venti minuti dopo trasformato dal cecchino Lautaro Martinez, che sancisce la conquista dei tre punti da parte dei nerazzurri. La squadra di Inzaghi è ora seconda in classifica, aspettando il Milan.

Di seguito il tabellino del match e la classifica.

Sassuolo-Inter 1-2: 22′ rig. Berardi (S), 58′ Dzeko (I), 78′ rig. Lautaro (I)

CLASSIFICA momentanea 7^giornata Serie A: Napoli punti 18, Inter* 17, Milan 16, Roma 12, Fiorentina 12, Lazio 11, Atalanta 11, Juventus* 11, Empoli 9, Bologna 8, Torino 8, Sassuolo* 7, Udinese 7, Verona 5, Sampdoria 5, Genoa* 5, Venezia* 5, Spezia 4, Salernitana* 4. Cagliari* 3

*Una partita in più