Cronaca, risultati e tabellino di Salernitana-Genoa. Prima vittoria stagionale per i granata di Castori

Esplode di gioia l’Arechi per la prima vittoria in questa Serie A della Salernitana di Fabrizio Castori, che al settimo tentativo si sblocca sulla falsa riga di quanto di buono lasciato intravedere nelle ultime uscite. I granata stanno infatti pian piano alzando i giri del motore ed oggi contro un Genoa poco incisivo hanno raccolto il bottino pieno con merito in un pomeriggio divertente con diverse occasioni da gol da una parte e dell’altra. A sbloccare la contesa è però uno stacco di testa di Milan Djuric che al 65′ diventa match winner ed innesca la festa granata. La Salernitana una manciata di minuti dopo sfiora il raddoppio con un palo di Di Tacchio ma nel finale è il Genoa a rendersi pericoloso, andando in un paio di circostanze molto vicino alla rete del pari.

Salernitana Genoa 1-0: il tabellino

RETI: 65′ Djuric

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri (80′ Jarowzynski); M. Coulibaly (45′ Obi), L. Coulibaly (36′ Di Tacchio); Kastanos; Ribery; Simy (60′ Bonazzoli), Gondo (60′ Djuric). Allenatore: Castori. A disposizione: Fiorillo, Zortea, Bogdan, Kechrida, Veseli, Jarowzynski, Delli Carri, Schiavone, Obi, Djuric, Bonazzoli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito (61′ Ghiglione); , Sabelli (55′ Fares), Badelj, A.Touré (72′ Pandev); Cambiaso, Kallon, Rovella, Bianchi (55′ Ekuban). Allenatore: Ballardini. A disposizione: Semper, Marchetti, Vasquez, Ghiglione, Galdames, Melegoni, Behrami, Hernani, Ekuban, Pandev, Fares.

ARBITRO: Mariani

AMMONIZIONI: 74′ Maksimovic 84′ Cambiaso 88′ Gyomber 90′ Rovella

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 18, Milan 16, Inter 14, Roma 12, Fiorentina 12, Lazio 11, Atalanta 11, Empoli 9, Juventus 8, Bologna 8, Torino 8, Sassuolo 7, Udinese 7, Verona 5, Sampdoria 5, Genoa* 5, Venezia* 5, Spezia 4, Salernitana* 4. Cagliari* 3.

* Una partita in più