Pagelle e tabellino della sfida Sassuolo-Inter andata in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valevole per la settima giornata di Serie A

L’Inter vince in rimonta a Reggio Emilia a balza a un solo punto dalla capolista Napoli. Nerazzurri trascinati da un super Dzeko, subentrato nella ripresa, dopo un primo tempo sottotono e un pessimo inizio di secondo tempo in cui è stato decisivo, per evitare il crollo, il suo capitano Handanovic.

Le Pagelle di Sassuolo-Inter:

SASSUOLO

Consigli 6 – Su Dzeko commette fallo, è evidente. Ma poteva fare altrimenti?

Muldur 5,5 – Soffre gli attacchi di Perisic, benino quando deve proporsi nella metà campo avversaria.

Chiriches 6 – Rognoso e non bello da vedere. Ma spesso è efficace.

Ferrari 6 – Un leader vero sotto tutti i punti di vista, perfetto fino al traversone di Perisic che fa colpevolmente passare e che Dzeko deposita in rete.

Rogerio 6,5 – Dumfries e Barella sono clienti scomodi, però non va nel panico. Solido e intelligente.

Lopez 7 – Indemoniato, è ovunque. Di lotta e di governo, cala nella ripresa ma resta delle chiavi di questo Sassuolo.

Frattesi 6,5 – Bene e di gran qualità specie nella ripresa. Se il Sassuolo ci punta un motivo ci sarà. (Dall’85’ Scamacca sv)

Berardi 7 – Sblocca su rigore e con un tiro al volo magistrale sfiora il raddoppio. L’uomo lo salta sempre, un pericolo costante.

Djuricic 6,5 – Prezioso sotto ogni aspetto, specie nel dar fastidio a Brozovic in avvio d’azione. Le sue qualità sa metterle in pratica. (Dal 74′ Traore sv)

Boga 7 – E’ imprendibile quando parte palla al piede, chiedere a Skriniar. Oggi anche concreto e importante in fase difensiva.

Defrel 6,5 – Fa soffrire de Vrij ed è usato spesso, per via del suo fisico, per far salire la squadra. Non sfrutta, andando al contatto con Handanovic, il regalo dello stesso centrale nerazzurro. (Dal 63′ Raspadori 5 – Entra nel momento in cui la squadra sta calando. Si innervosisce solo)

All.Dionisi 6,5 – Bello, bellissimo il suo Sassuolo. Il calo nella ripresa era prevedibile, i suoi non siglano il raddoppio e il Dio del calcio li punisce. La qualità dell’Inter, dalla panchina, ha la meglio ma resta la bella prova della sua squadra. C’è futuro.

INTER

Handanovic 7 – Bravo sul tiro al volo di Berardi e nella ripresa compie una gran parata, a mano aperta, sul tiro ravvicinato di Boga tenendo la squadra a galla.

Skriniar 4,5 – Procura il rigore e accusa il colpo. Boga lo stordisce, sbaglia anche giocate semplici.

De Vrij 4 – Così male da quando è all’Inter forse mai. In vena di regali manco fossimo a Natale. Nel secondo tempo riacquisisce un po’ di sicurezza.

Bastoni 6 – Nell’uscita palla al piede, uno dei suoi pezzi forti, è deludente. Stoppa Djuricic a inizio ripresa evitando il raddoppio. (Dal 56′ Dimarco 6,5 – Schierato nel ruolo di centrale, in realtà è un esterno aggiunto a Perisic. Molto bene)

Dumfries 5,5 – Non riesce a dominare la fascia. Gamba e feeling coi compagni ancora non ci sono. (Dal 56′ Darmian 6,5 – Il sostituto di Hakimi oggi è lui. Come al solito, entra con la testa giusta).

Barella 6,5 – Da un suo errore parte l’azione del rigore. A volte gioca con troppa sicurezza, quasi sufficienza e sbaglia. Ma è sempre l’ultimo a mollare.

Brozovic 6,5 – Soffre sempre e perde lucidità quando messo sotto pressione e marcato stretto. Gioca con un tempo di troppo, poi trova gli spazi per incidere.

Calhanoglu 4,5 – Si nota solo su un calcio di punizione e qualche corner. Anche stavolta fatica a entrare nel vivo del gioco, a trovare la posizione. Il turco è un ‘caso’. (Dal 56′ Vidal 7 – Con lui il centrocampo acquista vivacità e personalità. Il suo ingresso è fondamentale quasi quanto quello di Dzeko)

Perisic 7 – Pimpante fin dall’inizio, l’unico forse a saltare l’uomo. A Dzeko serve un cioccolattino.

Correa 5,5 – Servito poco e male, lui però ogni tanto si perde in giocate di fino che non servono a nulla. Mai davvero incisivo. (Dal 56′ Dzeko 7,5 – Dà la scossa, la svolta alla gara con la sua qualità e la sua esperienza: gol e rigore preso. Perfetto)

Lautaro Martinez 6,5 – Poco ispirato e meno combattivo del solito. L’ingresso in campo di Dzeko lo sveglia. Trasforma il rigore dell’1-2, un rigore pesante. (Dall’87’ D’Ambrosio sv)

All.Inzaghi 7 – Corregge a inizio secondo tempo una squadra del tutto in bambola, a un passo dal crollo. Quattro cambi in uno slot, scelta ‘coraggiosa’ fatta al momento giusto e che si rivela vincente. Ora, però, serve ritrovare un po’ di solidità.

Arbitro Pairetto 7 – Non c’è fallo di Handanovic su Defrel, sì il rigore per l’Inter: fa due scelte giuste. Si fa rispettare e fischia quello che c’è da fischiare.

TABELLINO

SASSUOLO-INTER 1-2

21′ rig.Berardi, 57′ Dzeko, 77′ rig.Lautaro

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi (85′ Scamacca); Berardi, Djuricic (74′ Traore), Boga; Defrel (63′ Raspadori). All.: Dionisi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (56′ Dimarco); Dumfries (56′ Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (56′ Vidal), Perisic; Lautaro Martinez (87′ D’Ambrosio), Correa (56′ Dzeko). All.: Inzaghi

ARBITRO: Pairetto (Nichelino)

VAR: Nasca

AMMONITI: Inzaghi, Muldur, Perisic, Barella, Lopez, Consigli, Raspadori

NOTE: 2′ recupero pt; 4′ st